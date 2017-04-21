Военные кинологи продолжают активную подготовку к международным армейским играм

24 Апреля 2017 15:08

Участникам предстоит показать высокий результат в таких дисциплинах, как индивидуальная гонка, "Дог-биатлон", преодоление полосы препятствий и эстафета. Подготовка к марафону проходит на базе кинологического центра Вооруженных Сил.

Томаш Вербицкий, начальник специального отделения кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси: "На данном этапе мы готовим собак к упражнениям, которые будут проводиться в рамках конкурса. Это биатлон с собакой, дистанция 3200 метров, бег с собакой с двумя огневыми рубежами: лежа и стоя. Следующее упражнение - это полоса препятствий, 8 элементов преодоления препятствий, легкоатлетический барьер, забор двухметровый, высокая лестница, рубеж гранатометания, переползание 10-метровый участок, окоп и бум, бревно. Собака одновременно с кинологом преодолевает все элементы препятствий. Следующее упражнение - это защитная служба, где основную работу выполняет собака по защите своего кинолога, задержание нарушителя в различных условиях. Следующий элемент, четвертый, окончательный, - это эстафета. Четыре участника, 1600 метров и один рубеж стоя".

Белорусские кинологи в подобном марафоне принимают участие второй раз. В прошлом году удалось взять бронзу. Участвовать в турнире будут 10 военных со своими питомцами.