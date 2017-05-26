Военнослужащие Госпогранкомитета по традиции возложили венки к Вечному огню

28 Мая 2017 12:01

Торжественные мероприятия сегодня начались в столице на площади Победы. По традиции к Вечному огню возложили венки, отдавая дань памяти всем героям Великой Отечественной войны. Для военнослужащих комитета этот момент имеет особое значение, ведь первыми удар фашистской армии приняли именно пограничники.

Погранкомитет занимает важнейшее место в системе национальной безопасности. У военнослужащих нет выходных дней и спокойных минут. Даже в свой профессиональный праздник на страже рубежей находятся тысячи солдат и офицеров ведомства. Под их контролем около двух тысяч километров госграницы со странами СНГ и Евросоюза.

День пограничника - один из самых массовых профессиональных праздников. Его по доброй традиции отмечают по всей Беларуси. После возложения на площади Победы военнослужащие, руководство Госпогранкомитета и ветераны ведомства прошли колонной по центру Минска. Остановку торжественное шествие сделало на Острове слёз, чтобы почтить память воинов-интернационалистов.