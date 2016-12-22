Военно-воздушным силам и войскам ПВО Беларуси сегодня исполняется 15 лет

21 Декабря 2016 07:12

Главная задача - прикрытие административных объектов, военных и экономических центров и многое другое. ВВС прошли сложный путь от поршневой до реактивной авиации. Сейчас на вооружении находятся самые современные авиакомплексы и транспортная техника. А история войск ПВО ведет свое начало с 41-го года. Сейчас это постоянная боеготовность, владение сложнейшей техникой - ежедневно боевое дежурство несут более тысячи солдат и гражданских лиц.