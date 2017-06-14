Во Всемирный день донора проходят масштабные акции по безвозмездной сдаче крови

14 Июня 2017 19:27

Сдать кровь и спасти чью-то жизнь. Сегодня, во Всемирный день донора, по всей Беларуси проходят масштабные акции по безвозмездной сдаче крови. К общему делу присоединились студенты, преподаватели, представители власти и организаций. Среди них министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, а также председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина. Всего сегодня безвозмездно сдали кровь и плазму несколько сотен человек. Самых активных доноров наградили в столице.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "От этого зачастую зависит жизнь людей. И когда мы говорим о здоровье, когда мы говорим о родне, о друзьях, о знакомых, мы всегда желаем только одного - здоровья. Но бывают такие ситуации, когда жизнь зависит от малого - от переливания крови, а ее временно нет. Надо действительно жить по-доброму, и если мы можем чем-то помочь, давайте поможем хотя бы тем, что поучаствуем в этой акции и поделимся тем, что у нас есть".

В акции во Всемирный день донора участвовала вся страна. Только в Гродно безвозмездно сдали кровь более 200 человек. Как отметили медики, полученная плазма будет использоваться в случае экстренной необходимости и во время чрезвычайных ситуаций.