Во всех славянских странах отмечают Масленицу

25 Февраля 2017 09:00

Сегодня во всех славянских странах встречают Масленицу. Древний и любимый в народе праздник белорусы отмечают с начала недели. Проводам зимы были посвящены игры и забавы, выступления батлеек и вертепов. И, конечно же, в центре масленично-сырных дней - выпечка блинов.

Кульминацией белорусской Масленицы станут театрализованные опен-эйры, которые сегодня пройдут в городах и знаменитых агроусадьбах страны. Одним из центров гуляний по традиции станет Государственный музей народной архитектуры и быта в Строчицах. В полдень в деревушке Озерцо (под Минском) стартует масштабная фольклорная программа, которая продлится до позднего вечера. Уникальная выставка старинных предметов, с помощью которых наши предки изготавливали масло и сыр, выпечка блинов по стародавним рецептам, конкурс масленичной куклы и мастер-классы по изготовлению масленичных оберегов. В программе праздника в Строчицах также - выступление популярных фольклорных групп, катание на лошадях и вертолете, демонстрация народных обрядов и хороводы.На одной из улиц деревни-памятника будет организована оригинальная фотозона. Яркой финальной точкой Масленицы станет сжигание чучела зимы - Морены.