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Во всех храмах страны звучат молитвы за упокой погибших в авиакатастрофе
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25 Декабря 2016 21:32

Во всех храмах страны звучат молитвы за упокой погибших в авиакатастрофе

Трагедия омрачила праздник Рождества, который сегодня отмечает весь католический и протестантский мир. Богослужения проходят во всех храмах страны, и, разумеется, звучат молитвы за упокой погибших в авиакатастрофе (видео).  
  

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