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Во время Рождественского турнира будет ходить дополнительный транспорт
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3 Января 2017 15:19

Во время Рождественского турнира будет ходить дополнительный транспорт

Столица готовится к проведению традиционного Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Он пройдет с  4 по 7 января на "Чижовка-Арене".

К масштабному спортивному событию подготовились и транспортные службы. Так, организуется работа троллейбусного маршрута № 926 "Станция метро "Автозаводская" – "Чижовка-Арена". Он будет курсировать в течение всех дней турнира. 

Кроме того, добраться до "Арены" от "Автозаводской" можно будет и на дополнительном автобусном маршруте № 926. Он  будет работать только 4 и 7 января. 

 

 

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