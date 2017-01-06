Во время Рождественского турнира будет ходить дополнительный транспорт

3 Января 2017 15:19

Столица готовится к проведению традиционного Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Он пройдет с 4 по 7 января на "Чижовка-Арене".

К масштабному спортивному событию подготовились и транспортные службы. Так, организуется работа троллейбусного маршрута № 926 "Станция метро "Автозаводская" – "Чижовка-Арена". Он будет курсировать в течение всех дней турнира.

Кроме того, добраться до "Арены" от "Автозаводской" можно будет и на дополнительном автобусном маршруте № 926. Он будет работать только 4 и 7 января.