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Во время парада ко Дню милиции движение транспорта в центре столицы ограничат
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3 Марта 2017 15:23

Во время парада ко Дню милиции движение транспорта в центре столицы ограничат

Завтра в половине седьмого и до одиннадцати часов перекроют проспект Независимости от Козлова до Московской, улицы Янки Купалы и Ленина. И уже сегодня с 23 часов запрещена будет стоянка автомобилей вдоль Октябрьской площади. Госавтоинспекция советует заранее планировать маршрут. Общественный транспорт также будет двигаться в объезд.
  

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