Во время каникул в Минске будут работать 250 школьных лагерей

26 Декабря 2016 18:49

Центры дополнительного образования подготовили для детей насыщенную познавательную и развлекательную программу. Научные экскурсии, мастер-классы и соревнования... В течение двух недель в Минске будут работать 250 школьных лагерей. Как отдохнуть с пользой - репортаж Юлии Токарь.

Впереди - школьные каникулы. В течение двух недель вместо математики и химии - экскурсии, посещение "Техноленда" и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Нынешний отдых пройдет с акцентом на дополнительное образование!

В этом классе дети старательно вырезают карнавальные маски, в технике декупаж создают праздничные часы, а кто-то при помощи скрапбукинга "шьет" новый блокнот для следующей учебной четверти.

А для тех, кто предпочитает современные технологии, Дворец детей и молодежи предлагает посетить "Техноленд". Здесь научат управлять беспилотным мини-картом буквально за пять минут, причем пульт - без привычных джойстиков.

Инновационными технологиями увлекся и десятиклассник Николай Штылев. После авиа- и автомоделирования заинтересовался разработками на 3D-принтере. В этом деле Николай стал призером республиканского конкурса "Джуниор скилс". 16-летний юноша досконально разработал и распечатал на объемном ксероксе легадетали. А сейчас "смартстроитель" работает над корпусом радиомашины.

Кроме мастер-классов и инженерных разработок, школьники знакомятся с редкой коллекцией минералов. Научные экскурсии по сказочным тропинкам гномов среди горного хрусталя, мрамора и аметиста начались в оранжерее Ботанического сада.

Научные экскурсии, мастер-классы и спортландии - все время каникул школьники смогут провести и занимательно, и с пользой. В течение двух недель в Минске будут работать и около 250 школьных лагерей.