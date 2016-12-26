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Во время каникул в Минске будут работать 250 школьных лагерей
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26 Декабря 2016 18:49

Во время каникул в Минске будут работать 250 школьных лагерей

Центры дополнительного образования подготовили для детей насыщенную познавательную и развлекательную программу. Научные экскурсии, мастер-классы и соревнования... В течение двух недель в Минске будут работать 250 школьных лагерей.  Как отдохнуть с пользой - репортаж Юлии Токарь.

Впереди - школьные каникулы. В течение двух недель вместо математики и химии - экскурсии, посещение "Техноленда" и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Нынешний отдых пройдет с акцентом на дополнительное образование!

В этом классе дети старательно вырезают карнавальные маски, в технике декупаж создают праздничные часы, а кто-то при помощи скрапбукинга "шьет" новый блокнот для следующей учебной четверти.

А для тех, кто предпочитает современные технологии, Дворец детей и молодежи предлагает посетить "Техноленд". Здесь научат управлять беспилотным мини-картом буквально за пять минут, причем пульт  -  без привычных джойстиков.

Инновационными технологиями увлекся и десятиклассник  Николай Штылев. После авиа- и автомоделирования заинтересовался  разработками на 3D-принтере. В этом деле Николай стал призером республиканского конкурса "Джуниор скилс". 16-летний юноша досконально разработал и распечатал на объемном ксероксе легадетали. А сейчас "смартстроитель" работает над корпусом радиомашины.

Кроме мастер-классов и инженерных разработок, школьники знакомятся с редкой коллекцией минералов. Научные экскурсии по сказочным тропинкам гномов среди горного хрусталя, мрамора и аметиста начались в оранжерее Ботанического сада. 

Научные экскурсии, мастер-классы и спортландии  - все время каникул школьники смогут провести и занимательно, и  с пользой.  В течение двух недель в Минске будут работать и около 250 школьных лагерей.  

 

 

 

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