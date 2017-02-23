Общество
23 Февраля 2017 15:17
Во Фрунзенском районе столицы по вопросам реализации Декрета № 3 обратились 500 человек
В службу "одно окно" Фрунзенского района столицы по вопросам реализации Декрета № 3 обратились с заявлениями 500 человек. 200 из них уже рассмотрены. Положительный результат получила почти половина заявителей. Среди них выпускники, которые после окончания вуза не смогли сразу найти работу, люди, которые ухаживали за больными родственниками и другие.
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