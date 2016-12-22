23 Декабря 2016 12:00

Кульминация новогодней благотворительной акции "Наши дети". Во Дворце Республики сегодня пройдет Главная елка страны. На праздник со всей Беларуси приехали победители олимпиад, лидеры общественных объединений, ребята из многодетных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей - всего более 2 000 человек.

Общенациональный марафон добра дарит тепло и подарки ребятам по всей стране. Так, ребят из Осиповичской школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата поздравил заместитель генерального прокурора Александр Лашин. Более 60 воспитанников учреждения, которые сейчас находятся на реабилитации, 20 из них — дети-сироты, получили от ведомства праздничные подарки. Внимание взрослых в канун Нового года особо важно для них. Прокуратура уже свыше 10 лет шефствует над этой школой.