23 Декабря 2016 12:00
Во Дворце Республики сегодня пройдет Главная елка страны
Кульминация новогодней благотворительной акции "Наши дети". Во Дворце Республики сегодня пройдет Главная елка страны. На праздник со всей Беларуси приехали победители олимпиад, лидеры общественных объединений, ребята из многодетных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей - всего более 2 000 человек.
Общенациональный марафон добра дарит тепло и подарки ребятам по всей стране. Так, ребят из Осиповичской школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата поздравил заместитель генерального прокурора Александр Лашин. Более 60 воспитанников учреждения, которые сейчас находятся на реабилитации, 20 из них — дети-сироты, получили от ведомства праздничные подарки. Внимание взрослых в канун Нового года особо важно для них. Прокуратура уже свыше 10 лет шефствует над этой школой.