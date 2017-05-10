10 Мая 2017 19:05

Почетные грамоты и благодарности за мастерство слова и многолетнее сотрудничество.

Сегодня во Дворце культуры профсоюзов прошла церемония награждения лучших журналистов за освещение в эфирах новостей и выпусках газет социально значимых тем. Среди награжденных журналисты телеканала СТВ, газеты "СБ. Беларусь сегодня". На церемонии особо отметили команду репортеров Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании во главе с главным директором Иваном Эйсмонтом. Поздравляем коллег!

Дипломы и памятные значки лучшим журналистом страны лично вручал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"От объективности, от профессионализма непосредственно журналиста зависит очень многое. Самое главное - зависит настроение в обществе. И то, что мы сегодня награждаем лучших, мы создаем пример для других, потому что для нас, для профсоюзов, очень важно, чтобы все люди и профессии, неважно какие, их труд всегда был объективно оценен".

Михаил Лебедик, первый заместитель главного редактора газеты "СБ. Беларусь сегодня":

"Награды всегда приятно получать, а у этой награды особая ценность, потому что у профсоюзов и у СМИ одна цель - мы работаем для людей и заботимся о людях. И вот в этом мы как бы родны с нашими профсоюзами. Очень приятно такие награды получать".

После церемонии все участники встречи посетили выставку замковых миниатюр "Страна Мини". Данная экспозиция открылась во Дворце культуры профсоюзов в конце прошлого года.