Общество
4 Мая 2017 13:00
Внуки о войне. Расул Гамзатов "Журавли"Спецпроект "Внуки о войне" - серия патриотических роликов, где маленькие белорусы читают строки из знаменитых военных песен.
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