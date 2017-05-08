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Внуки о войне. Михаил Ножкин "Последний бой"
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9 Мая 2017 12:25

Внуки о войне. Михаил Ножкин "Последний бой"

Спецпроект "Внуки о войне” - серия патриотических роликов, где маленькие белорусы читают строки из знаменитых военных песен. 

  

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