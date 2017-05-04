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Внуки о войне. Михаил Матусовский "На безымянной высоте"
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5 Мая 2017 13:00

Внуки о войне. Михаил Матусовский "На безымянной высоте"

Спецпроект "Внуки о войне" - серия патриотических роликов, где маленькие белорусы читают строки из знаменитых военных песен.   

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