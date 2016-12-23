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Внимание! Тонкий лед!
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23 Декабря 2016 15:25

Внимание! Тонкий лед!

Толщина ледового покрова большинства водоемов Минской области достигла критические 4 сантиметра. Это почти вдвое меньше, чем безопасная норма. Такая поверхность не способна выдержать даже маленьких детей. При этом с начала зимы в Минской области под лед провалились свыше 10-ти человек. Почти все  из них рыбаки. Специалисты советуют: перед тем как выходить на лед, обязательно проверить его прочность, а также всегда иметь под рукой спасательные средства. Такая влажная, не совсем характерная для зимы погода сохранится до нового года. Средняя температура воздуха на 5 градусов превысит климатическую норму.

 

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