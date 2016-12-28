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28 Декабря 2016 12:45

Вместо штрафов и предупреждений - поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

ГАИ вместе с маленькими помощниками поздравила столичных водителей с наступающими праздниками. Главное пожелание на весь новый год - без аварий и нарушений ПДД.

Подробности в "Новостях региона" в 15.15.

подарки от ГАИ1.jpg

  

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