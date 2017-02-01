Вместо антибиотиков - сбалансированное питание, личная гигиена и физические нагрузки

1 Февраля 2017 18:45

Чтобы закалить собственный иммунитет в последний зимний месяц, специалисты советуют придерживаться простых правил. Вместо антибиотиков и физиопроцедур - сбалансированное питание, личная гигиена и физические нагрузки! Врачи рекомендуют употреблять витамины в натуральном виде с овощами и фруктами. Такому здоровому образу жизни детей учат даже с ясельного возраста. Уроки ежедневного закаливания - у Александры Драгун.

Бусы со специфическим ароматом и резким запахом, кажется, обязательный аксессуар в этом детском саду. Чесночные кулоны предохраняют малышей не от мифических существ, а от гриппа. Жгучее растение обладает антибактериальными качествами и закаляет иммунную систему.

Кстати, в этом году 60 процентам воспитанников в 115 детском саду сделали прививки против гриппа. Кроме этого, ежедневно организмы малышей обогащают витаминам С, в меню - обязательно овощи и фрукты.

Профилактика всех заболеваний начинается с собственной гигиены. Ведь именно через грязные руки в организм человека попадают вирусные инфекции. Поэтому воспитанников детского сада с ясельного возраста учат старательно мыть руки перед едой и после прогулок на улице.

Пока дети на прогулке, в игровых комнатах проводят сквозные проветривания. В еженедельном расписании - физкультура, бассейн и солнечные ванны. Для насыщения организма достаточно провести в инфракрасной сауне 15 минут при 50 градусах.

Врачи советуют заранее предостерегаться от вирусных заболеваний и гриппа. Первым делом - через вакцинацию. А как дополнение - укреплять организм, но не медицинскими препаратами, а, как говорят, живыми витаминами. Фруктами и овощами.

От травяного до чая масала… В кафе и ресторанах города карту напитков дополняют согревательными кофейными коктейлями и витаминными чаями.

Сбалансированное питание, личная гигиена и физические нагрузки - три простых правила, которые помогут избежать болезней в зимнее время, защитить организм от сезонных вирусов и здоровыми встретить весну.