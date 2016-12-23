Вместе с российским народом скорбит и белорусский

26 Декабря 2016 12:08

Над зданиями резиденции Президента и других госучреждений по всей республике приспущены государственные флаги. Цветы и свечи в память о погибших в авиакатастрофе несут белорусы к посольству в Минске. Буквально два часа назад в здании дипмиссии открылась книга соболезнований. Сегодня и завтра слова скорби в ней можно оставить с 10 до часу дня, а также с двух до пяти вечера. Одним из первых оставил запись в книге соболезнований Министр обороны Беларуси Андрей Равков. Граждане Беларуси не скрывают своих эмоций.

Почтить память жертв трагедии к стенам посольства идут простые граждане, представители общественных объединений, Союза молодежи, депутаты парламента.