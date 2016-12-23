Вместе с российским народом скорбит и белорусский

26 Декабря 2016 09:03

Вот решения, которые принял Глава государства. Сегодня над зданиями Резиденции Президента и других госучреждений по всей республике приспущены государственные флаги. Ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть эти обстоятельства при формировании эфира.

Цветы и свечи в память о погибших в авиакатастрофе легли у стен посольства России в Минске. Накануне неравнодушные белорусы, представители общественных объединений - Федерации профсоюзов, Союза молодежи, Фонда мира, депутаты парламента - почтили память жертв крушения Ту-154 минутой молчания у стен дипмиссии. Среди пришедших и те, кто был знаком с артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова лично.

Еще раз напомним, авиакатастрофа над Черным морем накануне унесла жизни 92-ух человек. Среди них 9 журналистов - это военные, три съемочные группы - наши коллеги с телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого канала". Врач Елизавета Глинка, которая посвятила свою жизнь помощи обездоленным, и участники ансамбля имени Александрова.