Вместе с Россией скорбит Беларусь

26 Декабря 2016 19:01

К российскому посольству в Минске - белорусы продолжают нести цветы.

В память о погибших - у ограды здания горят лампадки и лежат венки. Слова скорби и сочувствия русскому народу можно выразить в книге соболезнований, которая стала доступна с сегодняшнего утра. В знак скорби у здания диппредставительства приспущен государственный флаг России.

Сделать запись в книге соболезнований прибыли и высшие должностные лица Беларуси. Российское посольство посетили премьер-министр Андрей Кобяков, министр иностранных дел Владимир Макей, представители министерств.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

"Для нас слова "братство", слова "наши самые близкие братья и союзники" - не пустой звук. Это у нашего белоруса живет в сердце. И нам горько просто смотреть, что последнее время навалилась череда каких-то бед, несчастий, смертей на наших соседей. Мы искренне сопереживаем этому".

Оставить слова поддержки в книге соболезнований можно было сегодня, а также завтра с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 вечера.