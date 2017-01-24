Общество
25 Января 2017 07:09
Владимир Улахович в "Актуальном интервью"
Как Беларуси выйти победителем в сложной конкурентной борьбе на зарубежных рынках? Почему так активно наши производители стремятся в географически далекие страны Азии и Африки? Об экспортной стратегии на примере Судана, Египта и Китая. И об инновационных товарах, которые могут стать новой визитной карточкой Беларуси. Сегодня "Актуальное интервью" председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича сразу после "Панорамы".
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