Визы в Индию и Египет дорожают

3 Мая 2017 12:24

Визы дорожают в два с половиной раза. Изменился консульский сбор в Индию. Вместо 40 долларов туристам придется заплатить 100. Остальные условия при этом остались прежними. Тот же пакет документов и дополнительный сбор примерно в 3 рубля.

Стоимость визы увеличится и по египетскому направлению - с 25-ти на 60 долларов. Решение вступит в силу с 1 июля. Такая мера обусловлена ростом цен, экономическими и финансовыми проблемами. Напомним, последний раз Каир повышал стоимость виз три года назад.