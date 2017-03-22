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Вице-спикер парламента Болеслав Пирштук встретился с работниками речицкого завода
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23 Марта 2017 07:06

Вице-спикер парламента Болеслав Пирштук встретился с работниками речицкого завода

Занятость населения, модернизация производства и экспорт готовой продукции стали главными темами встречи вице-спикера парламента Болеслава Пирштука с работниками речицкого завода по производству плит МДФ и ламината. Предприятие работает с 2014 года. Для запуска линии на полную мощность завод набирает работников - есть около 40 вакансий с возможностью обучения.

О роли СМИ и росте реальной зарплаты с вице-спикером говорили журналисты редакции речицкой газеты "Днепровец". Болеслав Пирштук провел и личный прием граждан.

  

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