Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Виртуальные учебники уже в школах
Общество
RSS
Виртуальные учебники уже в школах
Скачать Поделиться

10 Мая 2017 14:00

Виртуальные учебники уже в школах

В школах Борисова уже экспериментируют с виртуальными учебниками.

Рюкзаком для таких книг стал обычный телефон. В основе - технологии дополненной реальности. Новшество опробовали на базе новых учебников истории. Причем данная разработка принадлежит заместителю директора школы.



Виртуальные учебники уже в школах

Виртуальные учебники уже в школах

Виртуальные учебники уже в школах

 

Другие новости

Прогноз погоды на 11 мая Прагноз надвор’я на 11 мая 10.05.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 11 мая
Заметает май Замятае май 10.05.2017 15:03 / Общество Заметает май
День Победы в Гомеле Дзень Перамогі ў Гомелі 09.05.2017 21:00 / Общество День Победы в Гомеле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =