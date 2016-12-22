Виктория Азаренко стала мамой

20 Декабря 2016 07:04

Всемирно известная теннисистка опубликовала первую фотографию малыша в своем Инстаграме. В комментарии всего несколько слов: "Сегодня для меня было сложнейшее сражение и моя самая лучшая победа. Наш сын родился здоровым и счастливым".

Напомним, в июле Виктория Азаренко объявила, что пропустит остаток сезона из-за беременности. Сейчас она занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, но при этом имеет множество высших наград и титулов.