Виктория Азаренко получает поздравления с рождением сына

20 Декабря 2016 12:12

Спортивный мир окунулся в самый позитивный флешмоб года. Теннисисты, хоккеисты, футболисты и просто фанаты Виктории Азаренко поздравляют ее с рождением сына. Радостная новость пришла сегодня ранним утром. В Instagram экс-первой ракетки мира появились первые фотографии малыша и комментарий от молодой мамы: "Сегодня для меня было сложнейшее сражение и моя самая лучшая победа".

Спортсмены в социальных сетях подхватили волну поздравлений и публикуют свои пожелания. Официальный Twitter турнира Australian Open: "Поздравляем, Вика, с легкими родами!"

Сообщение от Криса Вайдмана - защитника НХЛ и друга Уильяма Маккейга: "Новый кандидат на звание „Отец года“! Поздравляю, Билли и Вику! Не могу дождаться встречи с малышом".

Пожелания здоровья и любви для Виктории Азаренко приходят со всех континентов от спортсменов Австралии, Германии, США и, конечно, Беларуси. Число репостов фото теннисистки с малышом достигло нескольких десятков тысяч.