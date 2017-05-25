Викинги, рыцари, шляхта и наполеоника в "Битве четырех эпох"

24 Мая 2017 13:00

20-21 мая 2017 года на территории комплекса “Парк истории Сула” прошел фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва четырех эпох".

Викинги-варяги расположились рядом со стенами городища, средневековые рыцари стали походным лагерем у стен замка, шляхта оборудовала свой походный лагерь на берегу озера, а рядом выстроились ряды походных шатров в лагере Великой армии.

















Первыми на ристалище вышли суровые викинги. В поединках они выявили сильнейшего воина.





По территориям нашей страны викинги передвигались по легендарному пути из "варяг в греки". Благодаря существованию пути шел обмен товарами, технологиями, оружием, воинскими и культурными традициями. Конечно, не обходилось и без военных конфликтов. Часто сжигались целые поселения.





































































































Благородные рыцари демонстрировали свою доблесть как в личном бою, так и при штурме замка. Участники клубов средневековой военно-исторической реконструкции были экипированы как рыцари XIII-XV вв.













Батальные сцены в исполнении шляхты - привилегированного сословия Великого княжества Литовского XVI-ХVIII веков. Она составляла 10-15 % населения Беларуси. Такая концентрация элиты, благородного сословия, уникальна для Европы. С одной стороны, шляхта представляла собой нерегулярное войско, вид ополчения, необходимого для защиты рубежей ВКЛ, а с другой - была организационной структурой общества, образованной элитой, умеющей руководить, вести за собой.





















































Турнирно-батальную программу первого дня фестиваля завершило сражение Великой армии Наполеона и Российской царской армии времен войны 1812 года.































