Вифлеемский огонь из базилики Рождества Христова прибыл в Гродно

21 Декабря 2016 17:50

По давней традиции лампаду с места, где, согласно Библии, более 2000 лет назад родился Иисус Христос, уже в 17 раз доставили в Фарный костел Франциска Ксаверия в Гродно.





Впервые огонь из Вифлеема в 1986 году привезли австрийские скауты. Как и тогда, сегодня из храма в храм его передают организации скаутов или харцеров. В Гродно святой огонь из Вифлеема будет находиться вплоть до 6 января. Зажечь свечу от него может любой желающий независимо от конфессии.











