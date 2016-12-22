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Общество
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21 Декабря 2016 17:50

Вифлеемский огонь из базилики Рождества Христова прибыл в Гродно

По давней традиции лампаду с места, где, согласно Библии, более 2000 лет назад родился Иисус Христос, уже в 17 раз доставили в Фарный костел Франциска Ксаверия в Гродно. 

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Впервые огонь из Вифлеема в 1986 году привезли австрийские скауты. Как и тогда, сегодня из храма в храм его передают организации скаутов или харцеров. В Гродно святой огонь из Вифлеема будет находиться вплоть до 6 января. Зажечь свечу от него может любой желающий независимо от конфессии.

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