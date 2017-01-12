Видео аварии на МКАД, где опрокинулся грузовик дорожников

11 Января 2017 15:07

И еще об одном крупном ДТП, которое произошло вчера вечером на МКАД. Но в данном случае оно не было связано с погодными условиями. У МАЗа лопнуло заднее правое колесо. Это отчетливо видно на кадрах, попавших в Интернет. После этого машину увело в сторону, и она завалилась на бок. К счастью, МАЗ не зацепил никого из других участников дорожного движения. Серьезно не пострадал и водитель грузовика, он самостоятельно выбрался из машины. Лежащий на боку МАЗ заблокировал две полосы на МКАД, поэтому движение на этом участке дороги было затруднено. К вечернему часу пик спецслужбы устранили последствия ДТП и освободили дорогу для движения транспорта.