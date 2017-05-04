Ветераны поучаствовали в конференции "Отечественная война в исторической памяти народа"

4 Мая 2017 18:46

Помнить о героях Великой Отечественной и передавать историю через поколения. Живые свидетели войны - ветераны - поучаствовали в международной молодежной конференции "Отечественная война в исторической памяти народа". Участники из Беларуси, России и Казахстана поздравили с праздником Победы ветерана, генерал-майора в отставке Александра Феня. Он принимал участие в освобождении Минска. Юбилейный форум традиционно приняла столичная гимназия № 174.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси: "Научный форум, который мы проводим совместными усилиями, ориентирован прежде всего на сохранение объективной исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, то, что сделали наши предки для победы над нацизмом, их решающую роль".

Владислав Кадира, заместитель декана исторического факультета БГПУ имя Максима Танка: "Про войну написано много книг и публикаций, но остаются эти белые пятна, которые мы с помощью наших участников, студентов и преподавателей, пытаемся раскрыть в нашей истории".

Памятные мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине Великой Победы, проходят также во многих столичных школах, гимназиях и вузах.