Ветераны передали эстафету военно-патриотического воспитания своим последователям в погранвойсках

23 Февраля 2017 07:06

В Зале славы Музея истории Великой Отечественной войны собрались несколько поколений: ветераны, офицеры, кадеты. Под аккомпанемент военного оркестра символичное знамя приняли и те, кто также не раз бывал в бою, в том числе и воины-интернационалисты.

Владимир Моисеенко, зампредседателя Государственного пограничного комитета Беларуси: "Мировая обстановка, которая на сегодня сложилась, в том числе обстановка, которая складывается в сопредельных странах, непосредственно на государственной границе, поднимает вопросы военно-патриотического воспитания на более высокий уровень. Мы понимаем, что от этого зависит не только выполнение своих функциональных обязанностей и готовность стать на защиту Отечества, но и необходимость сегодня заниматься конкретно вопросами воспитания молодежи".

С этого момента и на протяжении двух месяцев во всех подразделениях погранслужбы пройдут аналогичные церемонии. Идейным вдохновителем эстафеты военно-патриотического воспитания стал Белорусский союз ветеранов пограничной службы.