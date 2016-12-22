Ветеранам профессиональных организаций - почетные грамоты и юбилейные медали

20 Декабря 2016 15:28

За профессиональную преданность и творчество - почетные грамоты и юбилейные медали. Ветеранов профессиональных организаций сегодня чествовали особыми благодарностями. Работники камвольных комбинатов, руководители народных театров и библиотекари - тысячу профсоюзных работников и творческих любительских коллективов Минского региона наградили во время торжественных концертов. Культурные мероприятия прошли в каждом районе области.



Во время праздника презентовали и фотовыставку режиссера спецпроектов Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Марии Жуковой. Через взгляд объектива - необычные насекомые в формате макросъемки.