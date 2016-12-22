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Ветеранам профессиональных организаций - почетные грамоты и юбилейные медали
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20 Декабря 2016 15:28

Ветеранам профессиональных организаций - почетные грамоты и юбилейные медали

За профессиональную преданность и творчество  -  почетные грамоты и юбилейные медали. Ветеранов профессиональных организаций сегодня чествовали особыми благодарностями. Работники камвольных комбинатов, руководители народных театров и библиотекари - тысячу профсоюзных работников и творческих любительских коллективов Минского региона наградили во время торжественных концертов. Культурные мероприятия прошли в каждом районе области. 

Во время праздника презентовали и фотовыставку режиссера спецпроектов Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании  Марии Жуковой. Через взгляд объектива -  необычные насекомые в формате макросъемки.

 

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