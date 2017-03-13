Весна в столичных универмагах

13 Марта 2017 15:20

Птицы, яркие краски и стильные наряды. Магазины сменили декорации на красочные витрины. В своих творческих идеях дизайнеры использовали природные мотивы, а также модные тенденции весны. Особенностью в этом сезоне стали подвижные композиции.