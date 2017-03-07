Весна уже который год для некоторых белорусских сел приходит с большой водой

6 Марта 2017 21:12

В стране начались паводки. Так, главная северная артерия - Западная Двина - в пределах Витебска уже полностью очистилась ото льда. Обычно это происходит на месяц позже. Вода буквально отрезала от цивилизации деревню Кучинщина. Во многих регионах наблюдаются и температурные рекорды. Прогнозы синоптиков и готовность к ранней весне белорусов проверила Ольга Масловская.

Бетонная переправа через ручей ушла под воду. С тех пор в деревню Кучинщина не может доехать ни автолавка, ни почта. Отрезанными остались пять домов и семь жителей.

Каждую весну жителей Кучинщины выручает мост, построенный почти сорок лет назад. Его берегут и каждый год ремонтируют. Правда, в сильный паводок и он уходит под воду. Тогда жители берутся за весла.

30 метров подвесной переправы – сейчас единственная связь с большой землей. Река поднялась так, что до воды рукой подать. А летом, говорят местные жители, Лучеса напоминает, скорее, ручей, до которого с моста больше трех метров.

Почтальон, газовики, социальные работники в Кучинщину пока добираются пешком. За продуктами жители ходят сами – за мостом магазин. Пенсионерам с доставкой помогают соседи.

Специалисты говорят, что большая вода в северный регион еще не пришла. Пик паводка впереди. Чтобы избежать ледяных заторов на реках и минимизировать угрозу подтопления дорог и мостов, лед взрывают.

Лед уходит из-под ног в буквальном смысле слова и на озерах. По данным ОСВОДа, за неделю его толщина уменьшилась на 10-15 сантиметров. Правда, заядлых любителей подледного лова это не останавливает. Водоемы патрулируют спасатели и волонтеры Красного Креста, рассказывают о правилах поведения на воде. Практически везде вступил в силу запрет выхода на лед.

Первый месяц весны балует белорусов небывалым для этой поры теплом. Так, 5 марта в Гродно побит плюсовый рекорд дня. Столбик термометра поднялся до отметки 14,3 градуса по Цельсию. За всю историю метеонаблюдений это самое теплое 5 марта в областном центре.

На юге Беларуси комфортная погода дала старт полевым работам. Брестские аграрии вносят минеральные удобрения. Через несколько дней приступят и к севу зерновых. Яровой клин составит почти 430 тысяч гектаров. Начнут с овса – этому злаку не страшны даже заморозки до минус 5-ти. Но в прогнозах синоптиков на неделю по-прежнему устойчивый плюс и дожди.