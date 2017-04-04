Весенняя генеральная уборка продолжается в столице

4 Апреля 2017 15:17

Почти половина территорий убрана. Во время субботников студенты, учащиеся колледжей, рабочие коллективы в первую очередь занимаются благоустройством подшефных территорий - парков, скверов, мест отдыха. Тем временем во дворах представители жилищно-коммунальных организаций ремонтируют оборудование на детских площадках, обновляют его и красят, дорожные службы проводят ямочный ремонт. К благоустройству территорий активно присоединяются и сами жильцы.

Напомним, мероприятия по благоустройству в столице продолжатся до 30 апреля. В эти выходные горожан снова ждут на субботнике.