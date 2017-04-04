Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Весенняя генеральная уборка продолжается в столице
Общество
RSS
Весенняя генеральная уборка продолжается в столице
Скачать Поделиться

4 Апреля 2017 15:17

Весенняя генеральная уборка продолжается в столице

Почти половина территорий убрана. Во время субботников студенты, учащиеся колледжей, рабочие коллективы в первую очередь занимаются благоустройством подшефных территорий - парков, скверов, мест отдыха. Тем временем во дворах представители жилищно-коммунальных организаций ремонтируют оборудование на детских площадках, обновляют его и красят, дорожные службы проводят ямочный ремонт. К благоустройству территорий активно присоединяются и сами жильцы.

Напомним, мероприятия по благоустройству в столице продолжатся до 30 апреля. В эти выходные горожан снова ждут на субботнике.

  

Другие новости

В Беларусь идет похолодание У Беларусь ідзе пахаладанне 04.04.2017 08:08 / Общество В Беларусь идет похолодание

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =