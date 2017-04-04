Общество
4 Апреля 2017 15:17
Весенняя генеральная уборка продолжается в столице
Почти половина территорий убрана. Во время субботников студенты, учащиеся колледжей, рабочие коллективы в первую очередь занимаются благоустройством подшефных территорий - парков, скверов, мест отдыха. Тем временем во дворах представители жилищно-коммунальных организаций ремонтируют оборудование на детских площадках, обновляют его и красят, дорожные службы проводят ямочный ремонт. К благоустройству территорий активно присоединяются и сами жильцы.
Напомним, мероприятия по благоустройству в столице продолжатся до 30 апреля. В эти выходные горожан снова ждут на субботнике.
Другие новости
04.04.2017 18:45 / Общество В столице продолжается весенняя генеральная уборка
04.04.2017 18:40 / Общество Проект под названием "На пути к крепкому здоровью" стартовал сегодня в Минске
04.04.2017 15:23 / Общество Горячих звонков от граждан ждут представители власти
04.04.2017 15:21 / Общество К новому сезону готовятся столичные специалисты ОСВОДа
04.04.2017 15:19 / Общество На минских пляжах появятся новые тренажеры, беседки с мангалами и детские городки
04.04.2017 15:15 / Общество В знак скорби возле здания посольства приспущен государственный флаг России
04.04.2017 15:10 / Общество Ярмарка вакансий проходит сегодня в Минске
04.04.2017 15:03 / Общество Пострадавший от взрыва белорус пробудет в больнице еще две недели
04.04.2017 12:13 / Общество Суд Слуцкого района огласил приговор по уголовному делу об отравлении угарным газом двух человек
04.04.2017 08:12 / Общество Проект "Дело жизни" смотрите сегодня после "Панорамы"
04.04.2017 08:08 / Общество В Беларусь идет похолодание
04.04.2017 07:17 / Общество В Беларуси завершается прием заявок на конкурс журналистских проектов "Золотое перо"
04.04.2017 07:14 / Общество Суд Слуцкого района огласит решение по уголовному делу об отравлении угарным газом двух человек
04.04.2017 07:02 / Общество К посольству России в Минске белорусы продолжают нести цветы
03.04.2017 21:29 / Общество В Рогачеве вышедшие из берегов реки подтопили около трех десятков подворий
03.04.2017 21:24 / Общество Беларусь посодействует в подготовке квалифицированных специалистов для Гарлыкского горно-обогатительного комбината
03.04.2017 21:15 / Общество К посольству России в Минске несут цветы
03.04.2017 19:01 / Общество В Санкт-Петербурге открыт телефон горячей линии