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Весенние букеты получили сегодня женщины-водители
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7 Марта 2017 15:24

Весенние букеты получили сегодня женщины-водители

Сотрудники ГАИ сначала проверяли, конечно же, документы, а затем - душистые тюльпаны, диск с правилами дорожного транспортного движения и личное поздравление от музыкальной группы. Для многих автовладелиц это был волнующий момент - некоторых сегодня для проверки документов остановили впервые.

Такие праздничные акции от сотрудников ГАИ стали уже хорошей традицией. Накануне 8 Марта инспекторы желают поздравить как можно больше автовладелиц. И отмечают, что женщины за рулем более внимательные и аккуратные.

  

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