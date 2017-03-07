Весенние букеты получили сегодня женщины-водители

7 Марта 2017 15:24

Сотрудники ГАИ сначала проверяли, конечно же, документы, а затем - душистые тюльпаны, диск с правилами дорожного транспортного движения и личное поздравление от музыкальной группы. Для многих автовладелиц это был волнующий момент - некоторых сегодня для проверки документов остановили впервые.

Такие праздничные акции от сотрудников ГАИ стали уже хорошей традицией. Накануне 8 Марта инспекторы желают поздравить как можно больше автовладелиц. И отмечают, что женщины за рулем более внимательные и аккуратные.