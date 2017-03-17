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Весеннее тепло в выходные временно отступит
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17 Марта 2017 15:26

Весеннее тепло в выходные временно отступит

В прогнозах - дождь, туман и даже мокрый снег. В субботу ночью около 0, утром на дорогах гололедица. Днем температура до 6 тепла. В воскресенье осадки сохранятся и до плюс 5. В условиях сложной погоды Госавтоинспекция советует водителям быть максимально внимательными и придерживаться безопасной дистанции. Неустойчивый характер погоды сохранится и в начале следующей недели. Тепло вернется со среды.

  

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