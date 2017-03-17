Весеннее тепло в выходные временно отступит

17 Марта 2017 15:26

В прогнозах - дождь, туман и даже мокрый снег. В субботу ночью около 0, утром на дорогах гололедица. Днем температура до 6 тепла. В воскресенье осадки сохранятся и до плюс 5. В условиях сложной погоды Госавтоинспекция советует водителям быть максимально внимательными и придерживаться безопасной дистанции. Неустойчивый характер погоды сохранится и в начале следующей недели. Тепло вернется со среды.