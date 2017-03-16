Весеннее оживление в столичном зоопарке

16 Марта 2017 15:35

С приходом теплой погоды там проснулся медведь Тристан и уже с удовольствием позирует перед посетителями. Пожаловали в столицу и аисты. В скором времени их число возрастет. Кроме того, в зоопарке можно понаблюдать и за другими птицами в период гнездования.

А в субботу маленькие посетители столичного зоопарка смогут узнать о правилах поведения в лесу и познакомятся с работой лесничего. Мероприятие приурочили к Международному дню леса.