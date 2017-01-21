Верующих объединила одна молитва

21 Января 2017 21:36

Этим вечером архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии стал центром единения христиан всех конфессий.

Православные, католики, протестанты и лютеране вознесли к небу библейские тексты, которые заранее готовят христиане разных стран. В этом году материалы для службы готовили верующие из Германии. Объединяющее богослужение в католическом храме прошло в рамках Международной недели молитв о единстве христиан. Приверженцы разных конфессий зажгли свечи, а также поприветствовали друг друга объятиями и поклоном в знак мира и единства.

Международные недели молитв о единстве христиан проводятся с 1968 года. В эти январские дни представители христианских конфессий по всему миру традиционно воспевают тексты с библейскими размышлениями.