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Верующие приходят в храмы с праздничными корзинами
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15 Апреля 2017 15:06

Верующие приходят в храмы с праздничными корзинами

В эти минуты продолжаются службы и в католических храмах страны. Верующие приходят в храмы с праздничными корзинами, чтобы получить благословение пищи. Традиционно это яйца, сдоба, мясо и соль - как символ очищения. Некоторые столичные приходы посетил архиепископ Тадеуш Кондрусевич и освятил праздничные корзины прихожан. Этот день верующие называют Великой Субботой. Он посвящен молитвам и раздумьям.

Напомним, в этом году все христиане мира отмечают главный праздник - Пасху - в один день. Белтелерадиокомпания будет вести прямые трансляции торжественных богослужений из архикафедрального костела Святой Девы Марии в 21:45, а в 23:45 - из Свято-Духова кафедрального собора.

  

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