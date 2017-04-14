15 Апреля 2017 15:06

В эти минуты продолжаются службы и в католических храмах страны. Верующие приходят в храмы с праздничными корзинами, чтобы получить благословение пищи. Традиционно это яйца, сдоба, мясо и соль - как символ очищения. Некоторые столичные приходы посетил архиепископ Тадеуш Кондрусевич и освятил праздничные корзины прихожан. Этот день верующие называют Великой Субботой. Он посвящен молитвам и раздумьям.

Напомним, в этом году все христиане мира отмечают главный праздник - Пасху - в один день. Белтелерадиокомпания будет вести прямые трансляции торжественных богослужений из архикафедрального костела Святой Девы Марии в 21:45, а в 23:45 - из Свято-Духова кафедрального собора.