15 Апреля 2017 15:08

Сегодня у христиан Страстная или Великая Суббота. Время скорби и молчания. Верующие готовятся к Пасхе. В храмах служится вечеря и читаются ветхозаветные писания. В них говорится о победе Христа над смертью и пророчества о его новом пришествии.

Сейчас наша съемочная группа находится у храма Всех Святых. На связи со студией наш корреспондент Карина Пашкова.

С самого утра во всех храмах страны проходят службы. Верующие исповедуются и причащаются. Неизменная часть Страстной Субботы – благословение куличей, пасх и яиц. С утра и до позднего вечера у храмов будет проходить чин освящения пасхальных кушаний. Освящение трапезы, которая завтра украсит праздничный стол – знак приближения Пасхи.

Эти угощения должны стать первой пищей после окончания строгого 40-дневного поста. В них зашифрован глубокий смысл. Так, яйцо символизирует жизнь, возрождение. А кулич напоминает нам о хлебе, который Иисус Христос разделил с учениками после своего Воскресения. А вот творожную пасху готовят в виде усеченной пирамиды как знак Гроба Господнего. Нам удалось пообщаться с прихожанами и узнать, как же они готовятся к празднику.

Символично, что в этом году и католики, и православные отмечают Пасху в один день. Совпадение пасхалии у разных христианских конфессий происходит раз в несколько лет. И в последний раз православная и католическая Пасхи совпадали в 2014 году.

В полночь во всех православных храмах начнется праздничное богослужение. По традиции, его предвосхитит Крестный ход. Шествие вокруг храма символизирует путь Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Прямую трансляцию происходящего можно будет увидеть в эфире нашего телеканала.