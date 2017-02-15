Верховный суд Беларуси подвел итоги работы за прошлый год

15 Февраля 2017 15:06

Как отметил Валерий Калинкович, судебный аппарат удалось оптимизировать. Также первый заместитель председателя Верховного суда добавил, что в ближайшее время реформации не планируется. Как сегодня было сказано, в 2016 нагрузка в судах общей юрисдикции превысила 70 материалов на одного судью в месяц. Всего же система рассмотрела более 48 000 только уголовных дел. При этом оправдательные приговоры вынесены в 83 случаях, необоснованного осуждения граждан не допущено.

Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного суда Беларуси: "Штат работников районных судов практически минимален. И у нас такого серьезного кадрового ресурса, который можно было бы взять и завтра сократить и сказать, что мы оптимизировались, его просто нет. Потому что нужно здесь соблюдать и определенный баланс. Мероприятия по оптимизации численности не должны приводить к тому, чтобы какие-то важные задачи, стоящие перед судами, стали не выполняться либо выполняться ненадлежащим образом".

В Верховном суде отметили рост числа дел об административных преступлениях. Более чем на 30 процентов увеличилось количество таможенных правонарушений. Однако есть и положительная тенденция: почти на треть сократились случаи управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.