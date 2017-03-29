Верховный Суд Беларуси изменит системный подход общей практики

30 Марта 2017 12:12

Рассмотрение административных дел должно быть индивидуальным, а правоприменительная практика более лояльной. Верховный Суд Беларуси планирует изменить системный подход общей практики, исходя из современных реалий. Уже внесено предложение унифицировать понятие "малозначительности совершенного деяния" в Административном кодексе по аналогии с Уголовным. Это позволит по отношению к проступку, который не принес никаких последствий, не начинать административный процесс, а заменить его материальным взысканием. А это, в свою очередь, позволит оптимизировать нагрузку на государственные органы и обеспечить такое важнейшее требование, как справедливость.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси: "Надо серьезно заняться пересмотром административно-правовых санкций с целью их оптимизации. В частности, возможно, необходимо отказаться от установления нижнего порога административного взыскания в виде штрафов в конкретных видах административных правонарушений. Расширить возможности по освобождению от административной ответственности при наличии определенных смягчающих обстоятельств".

В Беларуси продолжается работа над совершенствованием законодательной базы. В частности, рабочая группа, в которую входят и специалисты судебной ветви, вырабатывает меры оптимизации ответственности во многих сферах. В том числе и экономической.