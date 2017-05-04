Венок от посольства Беларуси возложен к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

4 Мая 2017 19:09

Сегодня в Москве к Могиле Неизвестного Солдата возложен венок от посольства Беларуси. Торжественная церемония посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Памятник находится в Александровском саду у стен Кремля. Под бронзовым монументом погребен прах неизвестного воина, его останки были взяты из братской могилы, обнаруженной после войны под Москвой. Сегодня это символ всем военнослужащим, погибшим, защищая свою Родину. Их имена остались неизвестны, но подвиг - бессмертен.

О сражавшихся на фронтах Великой Отечественной вспоминали сегодня и в посольстве Беларуси в Москве. Только у нас в стране не вернулся домой каждый третий белорус. К 9 мая в диппредставительстве открылась выставка "Плакаты Великой Отечественной войны", а главных гостей - ветеранов - ждал праздничный концерт. Музыканты исполнили их любимые песни о войне.