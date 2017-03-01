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Великий пост начался у католиков
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1 Марта 2017 15:26

Великий пост начался у католиков

Первый день - Пепельная среда - время покаяния через вдумчивую молитву и милосердие к близким. Чтобы начать предпасхальные дни с чистым сердцем и мыслями, во время богослужений символически сжигаются ветки, которые сохранились с Вербного воскресенья, а оставленный пепел освящается согласно таинству. Продлится пост до Пасхи, она в этом году совпадает у всех христиан и отмечается 16 апреля.  

  

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