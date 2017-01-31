Вековая история БГУ в фотографиях

31 Января 2017 12:03

БГУ разработал свой цифровой фотоархив. 20 тысяч снимков, на которых запечатлены истории судеб и знаковые события одного из старейших университетов страны. О негативах, которые доступны онлайн, в репортаже Татьяны Король.

Полвека - с фотоаппаратом в руках. Геннадий Красковский свой жизненный путь связал с Белгосуниверситетом в 60-ых. Говорит, помнит все до единого события в вузе, ведь история осталась на черно-белых снимках, которые он сделал сам. И сейчас фотограф не изменяет делу своей жизни.

За столетнюю историю БГУ в его архивах сохранилось немало фотопленок. Именно они и представляют связь поколений. Но, в информационном веке все давно привыкли хранить материалы на электронных ресурсах и гаджетах. Так доступнее. Поэтому в главном вузе страны разработали фотоархив в цифровом формате.

Теперь одним кликом из любой точки мира в свободном доступе можно зайти на сайт БГУ и проследить хронологию событий по фотографиям, а тем, кто узнал себя, - распечатать снимки.

Сейчас фотоархив БГУ хранит более 20 тысяч изображений с историей вуза. Но, на подлинных пленках запечатлены не только главные события для университета.

Фотосайт вуза постоянно обновляется, и к концу года создатели планируют дополнить его еще 180-ю тысячами фотографий.