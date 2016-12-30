Василий Жарко: В новом году в Беларуси важно сохранить естественный прирост населения

30 Декабря 2016 19:03

В новом году в Беларуси важно сохранить естественный прирост населения - об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко, посещая РНПЦ "Мать и дитя". Последние годы в нашей стране наблюдается демографический подъем, и в будущем необходимо сохранить положительную динамику. В Беларуси - традиционно высокие показатели в области охраны материнства и детства. Это направление также не останется без внимания государства, заверил вице-премьер. В новом качестве заместителя премьер-министра Василий Жарко теперь будет курировать социальную сферу. Кроме здравоохранения, зоной его ответственности в правительстве будет образование и спорт.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси: "В области образования - совершенствовать образовательный процесс. Президент в последнее время постоянно говорит: надо совершенствовать образование, принимать конкретные решения. То же самое - много разговоров по тестированию. Оно должно сохраняться, но в то же время видоизменяться. Часть предметов - физика, математика - оставить тесты, а где-то нужно и общение с экзаменатором. Необходима профориентация. Она в советские времена была. Надо возрождать эту традицию - профориентацию. Должен каждый абитуриент идти туда, куда его сердце велит. В области социальной защиты Президент поставил задачу - 500 долларов заработная плата. Непростая работа, но эту задачу надо в следующем году выполнить. И, я думаю, что с оптимизацией в органах госуправления, в бюджетной сфере, развитием внебюджетного сектора эту задачу обязаны выполнить. Над этим будем работать".

Сегодня Василий Жарко присоединился к республиканской акции "Наши дети". Женщины, которые недавно стали мамами, получили из рук вице-премьера новогодние подарки - средства по уходу за новорожденными малышами.