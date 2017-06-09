Василий Жарко: Обращения по вопросам вступительной кампании должны рассматриваться объективно и оперативно

8 Июня 2017 21:11

Обращения по вопросам вступительной кампании должны рассматриваться объективно и оперативно. В преддверии важной поры для абитуриентов и их родителей такое требование перед специалистами госкомиссии поставил сегодня вице-премьер Василий Жарко. В этом году будущие студенты смогут сдавать четыре теста. Кроме того, увеличилось число резервных дней. В решении многих вопросов поступающим помогут и горячие линии. Какие изменения в работу Института контроля знаний внесли новые бонусы для абитуриентов? И стоит ли ждать изменений по итогам кампании? Ответы искала Наталья Тарасюк.

В Институте контроля знаний сейчас идет форматирование тестов. По сути это последний этап перед тем, как варианты заданий оформятся в итоговые бланки. Из-за новых бонусов для абитуриентов – четыре ЦТ и три резервных дня - специалисты РИКЗ разработали новое программное обеспечение и прошли учебу. А еще впервые перевели инструкцию к заданиям на белорусский язык, предоставив абитуриенту еще одну возможность выбора.

А вот о равных условиях для поступления школьников, гимназистов и даже лицеистов речь шла сегодня на заседании госкомиссии по контролю за ходом вступительных испытаний. Для этого, как подчеркнул вице-премьер и глава комиссии Василий Жарко, тесты должны отвечать учебной программе средних школ. Повторный развернутый анализ степени этого соответствия проведут по окончанию кампании. Всего же отслеживать вступительную гонку будут более 40 специалистов госкомиссии плюс порядка 200 сотрудников Комитета госконтроля.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы дадим оценку, проведем глубокий анализ результатов вступительной кампании текущего года. Будут, наверное, и обращения абитуриентов, и обращения родителей. Наши РИКЗ, Министерство образования, члены госкомиссии - все опытные. Основная задача нашей госкомиссии - это дать равные права, сделать так, чтобы абитуриент был самоподготовленный и имел право учиться в вузе".

Всего же университеты в этом году готовы зачислить на очное либо заочное отделение более 58 тысяч новых студентов. От того, как покажет практика, зависит прием в следующем году. Не исключено, что правила пересмотрят. Изменения могут затронуть количество и формат испытаний, а также минимум проходных баллов. При этом абитуриенты смогут пройти пробное тестирование бесплатно либо на льготных условиях. Детально эту инициативу специалисты проработают после окончания кампании.

Уже в понедельник, 12 июня, белорусский язык намерены сдавать почти 29 тысяч человек. Сориентироваться абитуриентам поможет горячая линия. Поступающие смогут обратиться как в областные комиссии, так и в Министерство образования, а также связаться по телефону с рабочей группой государственной комиссии.