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Вам есть что рассказать. Звоните на горячую линию
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4 Марта 2017 21:30

Вам есть что рассказать. Звоните на горячую линию

Если вам есть чем поделиться и что рассказать нашим корреспондентам, звоните на горячую линию. Обращайтесь по номеру телефона, который сейчас на экране. Также вы можете связаться с нами в Интернете по адресу новости.бел. Ждем ваших фото или видео.

  

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